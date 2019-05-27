Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile iftara katıldı

Adalet Bakanı Gül, STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile iftara katıldı

3 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bir otelde kentteki STK başkanları ve kanaat önderlerine verilen iftarda katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bir otelde kentteki STK başkanları ve kanaat önderlerine verilen iftarda katıldı. (3)
Adalet Bakanı Gül, STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile iftara katıldı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Gaziantep, Abdülhamit Gül, Güncel
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