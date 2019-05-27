Adalet Bakanı Gül, STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile iftara katıldı
3 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bir otelde kentteki STK başkanları ve kanaat önderlerine verilen iftarda katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:42 Kaynak: AA
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