Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de yargıya güveni artıracak hamleleri hep birlikte yapacağız"
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Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de yargıya güveni artıracak hamleleri hep birlikte yapacağız"

13 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Toplu fotoğraf çekimi İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Toplu fotoğraf çekimi İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (4)

Adalet Bakanı Gül: Türkiye'de yargıya güveni artıracak hamleleri hep birlikte yapacağız

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:17 Kaynak: AA
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