Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de yargıya güveni artıracak hamleleri hep birlikte yapacağız"
13 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Toplu fotoğraf çekimi İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:17 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Toplu fotoğraf çekimi İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (4)
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