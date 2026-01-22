Adalet Bakanı'ndan cinayet davasına yorum - Son Dakika
Adalet Bakanı'ndan cinayet davasına yorum

22.01.2026 16:20
Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine verilen cezanın adaletin tecellisi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada istinafın verdiği karara ilişkin "Verilen karar, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren B.B. ve U.B'ye, "çocuğu kasten öldürme" suçundan üst hadden verilen ve indirim uygulanmayan 24 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Diğer iki suça sürüklenen çocuk hakkında verilen beraat kararının kaldırılmasına ilişkin istinaf başvuruları ise reddedildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24'er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmasının, çocuklara yönelik şiddet ve ağır suçlar karşısında hukukun kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, "Tarafsız ve bağımsız Türk yargısı; mağdurun yaşı, suçun ağırlığı ve toplumsal vicdanı gözeterek millet adına karar vermiştir. Adalet, her koşulda kararlılıkla işletilmeye devam edecektir. Vefatıyla hepimizin yüreğini yakan Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

