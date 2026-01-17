Adalet Bakanı Tunç, Eski Bakanlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Adalet Bakanı Tunç, Eski Bakanlarla Bir Araya Geldi

17.01.2026 02:20
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski bakanlar ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ile görüştü.

(ANKARA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Adalet Bakanı Kenan İpek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile bir araya geldi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Önceki Adalet Bakanlarımızdan Sayın Kenan İpek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Basri Bağcı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Musa Heybet'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Yılmaz Tunç, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
