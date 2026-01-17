Adalet Bakanı Tunç, Eski Bakanlarla Bir Araya Geldi

(ANKARA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Adalet Bakanı Kenan İpek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile bir araya geldi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Önceki Adalet Bakanlarımızdan Sayın Kenan İpek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Basri Bağcı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Musa Heybet'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."