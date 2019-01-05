Adana 56 Yıllık Usta Günde 800 Lahmacun Satıyor

56 yıllık usta günde 800 lahmacun satıyor Adana
'da 5 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı lahmacun satışına 56 yıldır devam eden Ali Dönmez
(61), kent merkezinde bulunan tablasında günde 800'e yakın lahmacun sattığını söyledi. Merkez Seyhan
ilçesi Abidinpaşa Caddesi üzerinde tablada lahmacun satan Ali Dönmez, çocukluğundan bu yana baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi. Kendisine ait fırında lahmacunlarını pişirip, tezgahta sattığını belirten Dönmez, Bu macera babamın işi benimsemesi ve beni yanına almasıyla başladı. O günden bu yana da aynı yerde devam ediyoruz. Lahmacunun içini kendimiz hazırlıyoruz. Fırınımızda pişiriyoruz gelip burada satıyoruz. Tezgahımda sürekli bir sirkülasyon olduğu için saat başı sıcak lahmacun fırından çıkar ve buraya gelir ben de müşterilerime sunarım dedi.
BABADAN OĞULA MÜŞTERİ
Çevrede herkes tarafından tanındığını ve günde 500 ila 800 adet lahmacun sattığını söyleyen Dönmez, 30-40 senelik müşterileri olduğunu vurgularken, şunları söyledi
20 sene önce buraya gelen bir müşteri bugün geldiğinde aynı lezzetle karşılaşıp mutlu oluyor. Biz de meslek babadan oğula ama müşteri de babadan oğula. Mesela bir arkadaşımızın babası müşterimdi. Sonra o da babasıyla geldi. Şimdi baba rahmetli oldu. Oğlu müşterim olmaya devam ediyor. İşimizi severek yaptığımız için biz burada insanlarla aile gibi olduk. Güzel lahmacunun formülü ilk önce hijyenden geçer sonra da tecrübe ve ustalık konuşur. Biz kendimizin yemeyeceği şeyi müşterimize de asla yedirmeyiz.
ERDAL TOSUN'UN UĞRAK NOKTASIYDI
Yıllar içinde tablasına birçok ünlü ismin gelip lahmacun yediğini vurgulayan Ali Dönmez, özellikle rahmetli Erdal Tosun'un Adana'ya her geldiğinde tazgaha gelip lahmacun yediğini, yedikten sonrada 100-150 adet lahmacunu paket yaptırıp İstanbul
'a götürdüğünü anlattı.