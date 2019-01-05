Son Dakika Haberleri: Adana 56 Yıllık Usta Günde 800 Lahmacun Satıyor

Adana 56 Yıllık Usta Günde 800 Lahmacun Satıyor

1 saat önce

56 yıllık usta günde 800 lahmacun satıyorAdana'da 5 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı lahmacun satışına 56 yıldır devam eden Ali Dönmez (61), kent merkezinde bulunan tablasında günde 800'e yakın lahmacun sattığını söyledi.

Adana 56 Yıllık Usta Günde 800 Lahmacun Satıyor, System.String[]
56 yıllık usta günde 800 lahmacun satıyor

Adana'da 5 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı lahmacun satışına 56 yıldır devam eden Ali Dönmez (61), kent merkezinde bulunan tablasında günde 800'e yakın lahmacun sattığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi üzerinde tablada lahmacun satan Ali Dönmez, çocukluğundan bu yana baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi. Kendisine ait fırında lahmacunlarını pişirip, tezgahta sattığını belirten Dönmez, Bu macera babamın işi benimsemesi ve beni yanına almasıyla başladı. O günden bu yana da aynı yerde devam ediyoruz. Lahmacunun içini kendimiz hazırlıyoruz. Fırınımızda pişiriyoruz gelip burada satıyoruz. Tezgahımda sürekli bir sirkülasyon olduğu için saat başı sıcak lahmacun fırından çıkar ve buraya gelir ben de müşterilerime sunarım dedi.

BABADAN OĞULA MÜŞTERİ

Çevrede herkes tarafından tanındığını ve günde 500 ila 800 adet lahmacun sattığını söyleyen Dönmez, 30-40 senelik müşterileri olduğunu vurgularken, şunları söyledi

20 sene önce buraya gelen bir müşteri bugün geldiğinde aynı lezzetle karşılaşıp mutlu oluyor. Biz de meslek babadan oğula ama müşteri de babadan oğula. Mesela bir arkadaşımızın babası müşterimdi. Sonra o da babasıyla geldi. Şimdi baba rahmetli oldu. Oğlu müşterim olmaya devam ediyor. İşimizi severek yaptığımız için biz burada insanlarla aile gibi olduk. Güzel lahmacunun formülü ilk önce hijyenden geçer sonra da tecrübe ve ustalık konuşur. Biz kendimizin yemeyeceği şeyi müşterimize de asla yedirmeyiz.

ERDAL TOSUN'UN UĞRAK NOKTASIYDI

Yıllar içinde tablasına birçok ünlü ismin gelip lahmacun yediğini vurgulayan Ali Dönmez, özellikle rahmetli Erdal Tosun'un Adana'ya her geldiğinde tazgaha gelip lahmacun yediğini, yedikten sonrada 100-150 adet lahmacunu paket yaptırıp İstanbul'a götürdüğünü anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Seyhan, Merkez, Ali Dönmez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı Komşusu Yerine Yanlışlıkla Kendisinin Evine Gelen Alacaklılarla Tartışan Adam, Bir Kişiyi Öldürdü İki Kişiyi de Yaraladı

Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:30:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana 56 Yıllık Usta Günde 800 Lahmacun Satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]