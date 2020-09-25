Adana Barosu'nda ruhsat töreni - Son Dakika

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, törenle ruhsatlarını aldı.
Adliye binası Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleşen tören, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, mesleğe yeni başlayacak meslektaşlarını tebrik etti.
Tören sonunda meslek yemini eden 7 yeni avukat, cübbelerini giyerek mesleğe başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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