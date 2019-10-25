Adana Barosu'ndan şiddet mağduru engelli kıza destek

Adana Barosu, şiddete uğradığı iddia edilen engelli genç kız ile babasına hukuksal yardımda bulunacak.

Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Rüştü Y. (52), engelli kızı Hatice Y'nin (21) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan annesi Nuran Y'nin yanında kalırken darbedildiği gerekçesiyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ardından Hatice Y'yi kentteki evine getiren Rüştü Y, açılacak davaları takip edebilmesi için Adana Barosu'ndan hukuksal yardım istedi.

Rüştü Y'nin talebini kabul eden Adana Barosu avukatları, aileyi ziyaret etti. Baro heyeti, Rüştü Y'den, Dörtyol'da engelli kızının maruz kaldığını iddia ettiği olaylara ilişkin bilgi aldı.

İki yıl önce eşi Nuran Y'den boşandığını, engelli kızlarının velayetinin hem kendisine hem de eski eşine verildiğini belirten Rüştü Y, "Kızım Hatice doğuştan yüzde 90 fiziksel engelli. Annesinin yanında bir süre kaldı. Yanına gittiğimde vücudunda darp izleri vardı. Duyumlarıma göre kızımın ellerini bağlıyorlarmış, bazı ilaçlar içiriyorlarmış. Bu nedenle savcılığa başvurdum." diye konuştu.

Adana Valiliği tarafından evlerinin fiziki yapısının iyileştirildiğini, kızı için bakım ücreti ve engelli maaşı bağlandığını da anlatan Rüştü Y, desteklerinden ötürü herkese teşekkür etti.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü avukat Sinem Tanrısınatapan Keskin, baro olarak açılacak davaya katılma kararı aldıklarını belirterek, "Şu anda dava konusunda fazla bilgimiz yok. Arkadaşlarımız Dörtyol'da açılan davayla ilgili bilgi alacak. Biz hukuki olarak Hatice ve babasının yanında olacağız." ifadesini kullandı.