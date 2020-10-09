Adana Barosunda ruhsat töreni - Son Dakika

Yeni avukatların cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük , yaptığı konuşmada, genç avukatlara başarı diledi, meslektaşlarının meslek etiğine ve kurallarına uygun davranacaklarına inandığını belirtti.

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