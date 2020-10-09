Adana Barosunda ruhsat töreni - Son Dakika

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 27 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Baro tesislerinde gerçekleşen tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske, sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.
Stajını tamamlayan 27 avukat meslek yemini ettikten sonra ruhsatlarını aldı.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, yaptığı konuşmada, genç avukatlara başarı diledi, meslektaşlarının meslek etiğine ve kurallarına uygun davranacaklarına inandığını belirtti.
Yeni avukatların cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
- Kaynak: AA
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