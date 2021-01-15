Adana Barosunda stajını tamamlayan 7 yeni avukat mesleğe başladı - Son Dakika

Adana Barosu Başkanlık Odası ve Adliyedeki Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat törenlerinde Baro Başkanı Veli Küçük , yeni meslektaşlarını kutlayıp, başarı diledi.

Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım