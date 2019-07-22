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Adana Basketbol'da transfer

33 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adana Basketbol, ABD'li Alexis Prince'i transfer etti.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adana Basketbol, ABD'li Alexis Prince'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, WNBA tecrübesine sahip 25 yaşındaki oyuncu gelecek sezon sonuna kadar Akdeniz ekibinin formasını giyecek.
Gard pozisyonda oynayan 1,88 metre boyundaki kadın basketbolcu, en son Phoenix Mercury takımında görev aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:37 Kaynak: AA
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