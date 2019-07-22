Adana Basketbol'da transfer
33 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adana Basketbol, ABD'li Alexis Prince'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:37 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adana
Basketbol, ABD'li Alexis Prince
'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, WNBA tecrübesine sahip 25 yaşındaki oyuncu gelecek sezon sonuna kadar Akdeniz
ekibinin formasını giyecek.
Gard pozisyonda oynayan 1,88 metre boyundaki kadın basketbolcu, en son Phoenix Mercury
takımında görev aldı.
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