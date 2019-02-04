Adana Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti

Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (EK)
BENİM KIZIM DEĞİL, CUMHURBAŞKANI'NIN KIZI Adana
'da burun ameliyatından 3 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in cenazesi otopsisinin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu
morgundan yakınlarına teslim edildi.
Kızının cenazesini teslim alan babası Ali Haydar Sönmez, Leyla'nın ihmal sonucu öldüğünü iddia ederek Kızım
burun ameliyatı için sağ girdi, ölü çıktı. Bu o kadar zor bir ameliyat değildi. Bizim buradaki mücadelemiz kendimiz için değil. Bundan sonra başka Leyla'lar ölmesin. Başka aileler ağlamasın. İnsanların sağlığını rant konusu haline getirenler utansın. Cumhurbaşkanıma ve Sağlık Bakanıma sesleniyorum. Leyla benim kızım değil onların kızıdır. Kızım, 19 senedir okula gidiyor. İdealleri vardı. Sağlıkçı olacaktı, sağlığından oldu dedi. Leyla Sönmez'in amcası Cezayir
Sönmez ise söz konusu doktorun ve ameliyata giren sağlık görevlilerin bir cinayet işlediğini öne sürerek hukuki mücadele başlattıklarını söyledi. Anne
Fener Sönmez ise kızının cenazesini beklerken ağıt yaktı. Sönmez Kızımı paramparça ettiler. Leyla'mı öldürdüler. Ben onları şikayet ettim. Dinlemediler. Beni hiç düşünmediler. Ciğerimi yaktılar dedi.
ÇİLEM DOĞAN ARKADAŞIYDI
Adana'da eşi 33 yaşındaki Hasan Karabulut
'u tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan 24 yaşındaki Çilem Doğan'ın vefat eden Leyla Sönmez'in arkadaşı olduğu öğrenilirken aileye teselli için Adli Tıp Kurumu önüne gelen Doğan, bir ay önce kendisinin de aynı doktora ameliyat olduğunu ve şu an yüzünde ödemler olduğunu iddia etti. Doğan ameliyat olmadan bir gün önce Leyla ile görüştüğünü belirterek şöyle konuştu
Abla mezuniyetim var, ondan dolayı ameliyat olmak istiyorum dedi. Ben de iyileşme sürecinin biraz geç olabileceğini ertelemesini söyledim. Ama o bir an önce aradan çıkarmak istiyordu. Daha sonra duydum ki ameliyat olmuş ve durumu kötüymüş. Hastaneye geldik kalbinin durduğunu söylediler. Canımız çok yanıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum
Leyla Sönmez'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Ceyhan
ilçesine götürüldü.