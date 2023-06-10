Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileriyle gerçekleştirilen toplantıda bir kişiye tokat attı iddiası

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilgili iddia bomba etkisi yarattı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, sandık görevlileriyle gerçekleştirilen bir toplantıda Zeydan Karalar olduğu öne sürülen kişinin birisine tokat attığı öne sürüldü.

"TOKAT ATTI" İDDİASI

Görüntülerde Zeydan Karalar, kürsüde konuşma yaptığı sırada bir kişiyi sinirli bir şekilde yanına çağırarak, "Gel buraya" diyor. O sırada toplantıdaki katılımcılar cep telefonlarıyla bu anları kaydediyor. Çağırdığı kişinin yanına gelmesiyle Karalar'ın kürsüde tokat attığı iddia ediliyor. Görüntüleri çeken kişinin ise, "Vurma, vurma ne vuruyorsun" sözleri duyuluyor.

KARALAR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Görüntüler kısa sürede gündem oldu. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerle ilgili Zeydan Karalar'dan açıklama gelmedi.