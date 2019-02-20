Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 Bin Yön Levhasını Yeniledi
19 dakika önce
Adana Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla 15 ilçedeki 828 yerleşim merkezinde yön levhalarını yeniledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi
, trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla 15 ilçedeki 828 yerleşim merkezinde yön levhalarını yeniledi. Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağında bulunan güzergahlarda 4 bin adet direk kullanılarak uluslararası standartlara uygun 10 bin adet fosforlu yön levhasının montajı tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, 5 yıllık hizmet döneminde 3 bin 230 kilometre asfalt yol, 308 adet köprü ve menfezin yapımı, akıllı kent uygulaması, bölgesel ulaşım rehberi, 225 belediye otobüsünde ücretsiz internet (wi-fi) kullanımı ve 153 adet klimalı otobüsü filosuna dahil etmesinin ardından yeni bir hizmeti daha bitirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 15 ilçede yürüttüğü çalışmada 828 yerleşim merkezindeki yön levhaları yenilendi. Aladağ
, Ceyhan
, Çukurova
, Feke
, İmamoğlu
, Karaisalı
, Karataş
, Kozan
, Pozantı
, Saimbeyli
, Sarıçam
, Seyhan
, Tufanbeyli
, Yumurtalık
ve Yüreğir
ilçelerinde 4 bin adet direk kullanılarak uluslararası standartlara uygun 10 bin adet fosforlu yön levhasının montajı tamamlandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:19 Kaynak: İHA
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