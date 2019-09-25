Adana çalınan 4 milyon 795 bin euro'nun son şüphelisi yakalandı

Çalınan 4 milyon 795 bin Euro'nun son şüphelisi yakalandı

Adana'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro çalınmasının ardından, olayın son firari şüphelisi Hasan B. kafeteryada yakalandı.

Olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin para transferi yaptığı sırada, yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye, transfer edilecek paradan 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci, daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Ekinci, 25 Haziran'da başka para transferi sırasında 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapılırken yanındaki personele, Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin, diğer çuvalları getirin. Ben bunları kontrol edeyim dedikten sonra içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan 2 çuvalı alıp, lüks otomobile binerek kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Burak Ekinci ile toplam 12 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmalarını devam ettiren polis, Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını tespit etti. Ekiplerin, takip sonucu Mehmet Emin G.'yi gece kulübüne giderken yakaladığı öğrenildi. Üzerinde Mahmut Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik ele geçirilen ve Adana'ya getirilen Mehmet Emin G.'nin sorgusunda, olaydan sonra kendisinin 150 bin lira aldığını, bunun 120 bin lirasını harcadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Emin G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından Burak Ekinci'nin 2 çuval içindeki 4 milyon 795 bin euroyu alıp, lüks otomobille kaçış anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Burak Ekinci ve akrabası Jale E.'nin polis tarafından yakalandığı anda yerde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Ekipler olayın son firari şüphelisi Hasan B.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucunda Hasan B.'nın Çukurova ilçesi'nde bir evde kaldığı saptandı. Adrese baskın düzenleyen polisler, Hasan B.'yi, evinin yakınında bir kafeteryada otururken beraberindeki 3 kişi ile birlikte yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, 250 bin lira ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda, geriye kalan paranın kensidinde olmadığını, soygundan sonra Burak E.'den 500 bin lira aldığını ve bunun da bir kısmını harcayıp geri kalanını dağıttığını söyledi. Hasan B.'nin ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yurt dışına kaçma planı olduğuda öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Hasan B., saklanmasına yardım eden 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.