Adana'da 10 firma, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine girdi - Son Dakika

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" araştırmasına göre listeye Adana'dan 10 firmanın girdiğini bildirdi.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, listede Adana'daki firmalardan Sasa Polyester 38, Beyteks Tekstil 246, Elita Gıda 249, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 297, Akyem Adana Yem 315, ADM Besin ve Tarım A.Ş. 354, Güney Çelik Hasır ve Demir 387, Bossa 404, Omnia Nişasta 455 ve Gürsoy Yem'in 477'inci sırada yer aldığını belirtti.

Listeye giren firma sayısında yaşanan düşüşün Adana'nın gerçek potansiyelini yaratmadığını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"İSO ilk 500'de yer alan firma sayısının bu yıl geçtiğimize yıla göre düşüş yaşadı. 2020 yılında başlayan halen içinde bulunduğumuz Kovid-19 süreci tüm dünyada olduğu gibi bölgemizi de etkiledi. Bu durum Adana'nın gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. Adana'nın mevcut potansiyeli ve yeni yatırım alanları ile birlikte bu rakamların çok daha üstüne çıkacağından hiç şüphemiz yoktur. Yapılan projelerin tamamlanması ve mevcut potansiyeli ile birlikte hiç kuşkusuz ki Adana Ülkemizin sanayi anlamındaki hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir."

Kıvanç, ilk 500'de 7 firmanın üst sıralara yükseldiğini, 3 firmanın gerilediğini belirtti.

Adanalı sanayiciler olarak, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışının öncelikleri olduğunu ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Üretim, yeni yatırım ve ihracat yapma, istihdam yaratmak için her türlü fırsatı değerlendiriyor, ilimiz ve ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine canla başla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yaşanan pandemi sürecinde temkinli ve cesur hareket ederek iyi yönetme başarısı gösterip listeye giren Adana sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum. Ümit ediyorum ki mevcut yatırımlarımız ve yeni yapılacak olan yatırımlarımız ile Türkiye'nin sanayileşmesine öncülük eden Adana'nın ilk 500 arasında yer alan rakamlar her yıl artacaktır. "