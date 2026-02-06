Adana\'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da durdurulan otobüsün bagajındaki çuvaldan 14 bin paket kaçak sigara çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E. ile İ.D.'nin yolcu otobüsü ile kente kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, yolcu otobüsünü takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun İncirlik mevkiinde durdurulan otobüsteki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bagajdaki çuval içerisinden 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.E. tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.