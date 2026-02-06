Adana'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Adana'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana\'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
06.02.2026 10:15
Adana'da durdurulan otobüsün bagajında 14 bin paket kaçak sigara bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Adana'da durdurulan otobüsün bagajındaki çuvaldan 14 bin paket kaçak sigara çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E. ile İ.D.'nin yolcu otobüsü ile kente kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, yolcu otobüsünü takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun İncirlik mevkiinde durdurulan otobüsteki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bagajdaki çuval içerisinden 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.E. tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
6.02.2026 10:16:56
SON DAKİKA: Adana'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
