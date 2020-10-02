Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı - Son Dakika

Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı

Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsteki 28 kişi ile ehliyetsiz sürücüye sosyal mesafe ihlalinden para cezası verildi.

Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsteki 28 kişi ile ehliyetsiz sürücüye sosyal mesafe ihlalinden para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Adana- Karataş kara yolunda durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Suriyeli Murat Hidero yönetimindeki minibüs, kısa süreli kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu.

Polis, 14 yolcu kapasiteli minibüste 28 kişinin bulunduğunu, sürücü Hidero'nun ehliyetinin olmadığını, aracın trafik sigortası ve muayene tarihinin geçtiğini belirledi.

Ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, tarım işçisi olduğu belirlenen 28 yolcuya sosyal mesafe ihlali ve 6 kişiye de maske kullanmamaktan ceza yazdı. Trafik sigortası ve muayenesi olmayan araç da 60 gün trafikten men edildi.

Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı
Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı
Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı
Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı

Para Cezası, Minibüs, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 14 yolcu kapasiteli minibüsten 28 kişi çıktı - Son Dakika

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