Adana'da 15 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da 15 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Adana'da 15 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

29.05.2023 09:01

Adana'da 15 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. 14. kattan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada şahsın 15 yaşındaki M.T.K. olduğunu saptadı. Cenaze olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için adlı tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 15 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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