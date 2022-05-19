Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede - Son Dakika
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Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede

19.05.2022 10:07
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede

ADANA'da iş makinesiyle yıkıma giden belediye ekipleriyle kaçak olduğu ve yıkım kararı bulunduğu belirtilen evde oturan aile arasında arbede yaşandı.

ADANA'da iş makinesiyle yıkıma giden belediye ekipleriyle kaçak olduğu ve yıkım kararı bulunduğu belirtilen evde oturan aile arasında arbede yaşandı. Arbede çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Evin bir duvarı yıkıldı, savcılık yıkım işlemini geçici olarak durdurdu.

Olay, Çukurova ilçesinde, 1980'li yıllarda kente göçenlerin gecekondular inşa ettiği, ismini manzarasından alan Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak 333 konutun yer alacağı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projesi kapsamında 2017'den beri 300 konutun boşaltılıp yıkıldığı mahallede ekipler, yıkım kararı bulunduğu belirtilen inşaat işçisi Çetin Özel'in (42) 2 katlı evini yıkmaya gitti. Çevik kuvvet polisi ve zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler kapıyı çaldı ancak evdekiler, kendilerine resmi tebligat yapılmadan yıkımı kabul etmeyeceklerini belirterek açmadı. Ekipler bunun üzerine kapıyı balyozla kırarak içeri girdi. Mahalleli de belediye ekiplerine tepki gösterince arbede çıktı. Çetin Özel, annesi ve kadın akrabası evi terk etmemek için saatlerce direndi. Çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle arbede son buldu.Arbedede gözlüğü kırılan bir belediye çalışanı parmağından hafif yaralandı. Aile dışarı çıkarıldıktan sonra belediye işçileri tüm eşyaları sokağa çıkardı. Damda bulunan onlarca kilo turşu bidonları ise iş makinesinin kepçesiyle indirildi. İş makinesinin evin duvarını yıkmasıyla yeniden arbede çıktı. Ev sahiplerinin direnmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkım kararını geçici olarak durdurdu. Aile gözyaşı dökerek eşyalarını komşularına taşıdı.'MAHALLEYE LÜKS EVLER İNŞA EDİLECEK'Ev sahibi Çetin Özel, mahalleye lüks evlerin inşa edileceğini ancak kendisine evinin ederinden daha az bir para ya da mahalle dışında bir dairenin önerildiği için teklifleri kabul etmediğini söyledi. En azından evi boşaltmak için bir süre verilerek yıkım tebligatı yapılmasını beklediğini aktaran Özel, "İki katlı evimizde 3 aile yaşıyor. Ne mahkemeden bir kağıt geldi, ne tahliye kararı geldi. Hiçbir şekilde haberimiz olmadan geldiler, kapımızı kırdılar, eşyalarımızı attılar. Evde değerli eşyalarım var. Bir şey çalınırsa ne olacak? Değerli eşyalarımın alınmasına bile izin verilmedi. Zorbalık bu. Buradaki herkesten şikayetçi olacağım" dedi.

Konuya ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu evin kaçak olduğunu ve yıkım kararı alındığının pek çok kez ev sahiplerine bildirildiğini söyledi.


Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet, Çukurova, Arbede, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 2 katlı evin yıkımında arbede - Son Dakika


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