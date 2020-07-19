Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücülerden Özgen sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Yılmaz ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti