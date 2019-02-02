Son Dakika Haberleri: Adana'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Ceyhan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Ceyhan, Adana, Güncel
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