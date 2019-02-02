Adana'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Ceyhan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA
Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti
Engin Akyürek'ten Şaşırtan 'Aşk' Açıklaması: Hayatı Yerle Bir Ediyor