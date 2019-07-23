Adana'da 99 düzensiz göçmen yakalandı
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Adana'da polis ekiplerince otoyolda yaya olarak ilerleyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:07 Kaynak: AA
'da polis ekiplerince otoyolda yaya olarak ilerleyen 99 düzensiz göçmen yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi
ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep
otoyolunun merkez Sarıçam
ilçesindeki uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre mesafede çok sayıda yabancı uyruklunun şehir merkezi yönünde yaya olarak ilerlediği bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekipler, Afganistan
uyruklu 99 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişilerin, anlaştıkları şüphelilere kişi başı 5 bin lira vererek İran
üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. 359 bin lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edildi.
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