Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan otomobil devrildi.
Mustafa Pala'nin kullandığı 01 BAR 66 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Kazayı gören çevredekiler, Pala'yı otomobilden dışarı çıkarttı.
Pala,112 Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde tedavi edildi.
Kaza yerine gelen çekici ile ters dönen otomobil kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da ağaca çarpan otomobil devrildi - Son Dakika