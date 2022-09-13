Adana'da yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket

Adana'da Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığınca (ESOB) düzenlenen programda yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Vali Süleyman Elban, Büyüksaat Ziya Paşa Parkı'nda düzenlenen törende, Ahilik Teşkilatının hem Anadolu'nun Müslümanlaşmasında etkili olduğunu hem de devlet kurumlarının yönetilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Dünyadaki son ekonomik gelişmelerle küçük işletmelerin dezavantajlı duruma düştüğünü ve esnafın buna göre tedbir alması gerektiğini anlatan Elban, "Yoksa bu yoğun pazarlama, sermayenin gücü karşısında küçük esnafın dayanma gücü olmayacaktır. İnşallah önümüzde kutlayacağımız her haftada bu ve benzer problemleri daha az konuşuruz." dedi.

Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger de 12. yüzyılda temeli atılan ahiliğin Türk milletine özgü önemli bir kültür hazinesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve Göger, yılın ahisi olarak tüfek tamircisi Abdulcabbar Evyapar'a ahilik kaftanı giydirdi, katılımcılar törende yılın kalfası ve çıraklarına da ödüllerini verdi.