Adana'da akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da akıma kapılan kişi öldü

07.07.2022 06:03
Adana'da akıma kapılan kişi öldü

Adana'da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Adana'da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde beton üretimi yapan iş yerinde bir kişinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi söz konusu yere sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, akıma kapılan 23 yaşındaki Ali Demir'in öldüğünü tespit etti.

Demir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika
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