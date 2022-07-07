Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde beton üretimi yapan iş yerinde bir kişinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi söz konusu yere sevk edildi.

Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika

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