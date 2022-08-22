Tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladı, kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti - Son Dakika
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Tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladı, kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti

22.08.2022 09:43

ADANA'da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet G., tartıştığı Yılmaz Sucu'yu (55), tabancayla göğsünden ve kolundan vurarak kaçarken karşısına çıkan ve olayla alakası bulunmayan İbrahim Güven'i de mermisi bitince silahın kabzasıyla başına vurarak yaraladı.

ADANA'da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet G., tartıştığı Yılmaz Sucu'yu (55), tabancayla göğsünden ve kolundan vurarak kaçarken karşısına çıkan ve olayla alakası bulunmayan İbrahim Güven'i de mermisi bitince silahın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. Olayın ardından kendini eve kapatan Mehmet G., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Mehmet G., evinin sokağından geçen ayakkabı imalatçısı Yılmaz Sucu ve yanındaki arkadaşlarıyla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Mehmet G., tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sucu, oturduğu tabureden yere düştü. Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan şüpheli, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Güven, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı. Güven'i başından yaralayan Mehmet G., kendisini evine kapattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Sucu'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kendisini eve kapatan Mehmet G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan Güven ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Mehmet G.'yi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

İbrahim Güven, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladı, kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladı, kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti - Son Dakika
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