Adana'da "annelere" narkotik eğitimi - Son Dakika

Adana'da "annelere" narkotik eğitimi

21.10.2020 09:57
Adana'da

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile çocukların uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yaptığı "en iyi narkotik polisi: anne" projesi kapmasında Adana polisi annelere narkotik eğitimi vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile çocukların uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yaptığı "en iyi narkotik polisi: anne" projesi kapmasında Adana polisi annelere narkotik eğitimi vermeye başladı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile çocukların uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için "en iyi narkotik polisi: anne" projesi başlatması üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne anneleri narkotik eğitimine almaları için talimat verdi. Bu talimat üzerine toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri "annemi eğitiyorum çocuklarımı koruyorum" projesi başlattı. Proje kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile annelere eğitim vermeye başlandı. Ekipler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bir araya getirdiği annelere uyuşturucunun önce ne kadar kötü bir şey olduğunu anlattı. Narkotik ekipleri annelere 2017'de uyuşturucudan 941 sonraki yıl 657 ve geçen yıl ise 342 gencin öldüğünü söyledi. Ekipler ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını da annelerle paylaşarak geçen yıl 19. 6 milyon uyuşturucu hap 20 ton eroin, 64 ton esrar, metamfetamin, kokain ve daha belki adı bile duyulmayan uyuşturucuların ele geçirildiğini ancak buna rağmen bağımlı bir sürü genç olduğunu, bu nedenle bir çocuğun, gencin uyuşturucuya başlayıp yok olmaması için annenin çok önemli olduğunu söyledi.

Ekipler, bakanlığın uyuşturucu bağımlıları üzerinde yaptıkları son araştırmada, bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğu ve bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin aldığını belirterek, bağımlıların uyuşturucuyu sadece metruk ve terk edilmiş alanlarda değil, insanların gözü önünde kullandığını hatırlattı.

Görevli polisler annelere seslenerek şöyle devam etti:

"Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için bu mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı bekliyoruz. Çünkü çocuğunu en iyi tanıyan sizlersiniz. Uyuşturucu kullananlarda cinsiyet farkı söz konusu, kadınlar ancak yüzde 5,5 buçuk civarında kullanıyorlar esas kullanıcı erkekler. Yine uyuşturucu kullananların yüzde 85 buçuğu aileleriyle birlikte yaşıyorlar. Bir aile ancak çocuğunun kullandığını ortalama 2 yıl sonra öğreniyor. Temel mesele bu süreci kısaltmaya çalışmak."

Bakanlıkça hazırlanan raporda kişilerin uyuşturucu kullanmadan önce alkol ve sigara kullanıp kullanmadıklarının araştırıldığını belirten polisler, "Yüzde 81'i öncesinde tütün ürünü tüketiyor, yüzde 38'i ise alkol kullanıyor. İlk uyuşturucuyu yüzde 74 oranında arkadaşları temin ediyor. Uyuşturucuya başlayan en riskli yaş gurubu yüzde 71'lik oranla 15-24 yaş aralığındaki gençler. Aile ve kişinin eğitim düzeyi arttıkça, uyuşturucu kullanma oranı da düşüyor. Raporda uyuşturucu kullandığını belirtenlerin yüzde 48'inin annesi ilkokul mezunu. Uyuşturucu ile mücadele sonuçlarını vermeye başladı. 2017 yılında uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941 iken, 2019 yılında bu rakam 342'ye geriledi. Bu nedenle mücadele edildiğinde bu illetin önüne geçiliyor. Burada en çok iş anneler düşüyor. Bu nedenle de bir size uyuşturucuyu anlatarak çocuklarınıza dikkat etmenizi istiyoruz" dedi.

Ayrıca polis internet üzerinde de uyuşturucu satışı olduğunu ve internet bağımlılığına da dikkat edilmesi gerektiğini, yeni tip korona virüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlattı. - ADANA

Adana'da annelere narkotik eğitimi
Adana'da annelere narkotik eğitimi
Adana'da annelere narkotik eğitimi
Adana'da annelere narkotik eğitimi

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da 'annelere' narkotik eğitimi - Son Dakika

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