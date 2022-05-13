Anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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Anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

13.05.2022 14:14

Adana'da Karaisalı ilçesinde anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu bakıma alındı.

Adana'da Karaisalı ilçesinde anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu bakıma alındı.

İlçede tarlasına giden bir kişi, anneleri ile 2 kardeşleri ölmüş 3 çakal yavrusu buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler, şırıngayla süt verdikleri yavruların ilk bakımlarını yaptı.

Çakal yavruları bakım ve muhafazaları için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı
Anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı
Anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı
Anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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