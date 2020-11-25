Adana'da aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Adana'da uygulama yapan bekçilerin durduğu hafif ticari araçta tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da uygulama yapan bekçilerin durduğu hafif ticari araçta tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde uygulama yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 01 HK 103 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta ve kadın sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda, tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ve araçta bulunan kişi Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim

G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti

Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var