Son Dakika Haberleri: Adana'da Asker Uğurlamasına Gidenleri Taşıyan Midibüsün Devrilmesi

Adana'da Asker Uğurlamasına Gidenleri Taşıyan Midibüsün Devrilmesi

1 saat önce

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkanları taşıyan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu ölen Elzem Ateş ile torunu Haydar Ateş'in cenazeleri, Karataş ilçesine gönderildi.

Adana'da Asker Uğurlamasına Gidenleri Taşıyan Midibüsün Devrilmesi, System.String[]
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkanları taşıyan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu ölen Elzem Ateş ile torunu Haydar Ateş'in cenazeleri, Karataş ilçesine gönderildi.

Karataş Belediyesine ait sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 C 9242 plakalı midibüsün Adana-Karataş yolu Solaklı mevkisinde operatör İbrahim Çeker yönetimindeki 4202028 plakalı kepçeyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Elzem ve Haydar Ateş'in cenazeleri, otopsi sonrası Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal da teyzesi ve teyze torunu olan Elzem ve Haydar Ateş'in cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumuna geldi.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, askere gitmek için teyzesi torunu Haydar Ateş'in asker uğurlaması için yakınlarını Adana'ya getiren midibüs ile bir iş makinesinin çarpıştığını belirtti.

Ünal, "Adana'ya asker uğurlamaya gelirken şoför, ters yönde bir iş makinesinin ışıksız geldiğini görüyor ve birdenbire iki araç kafa kafaya o anda birbirine giriyor. Hepimiz acıları yaşıyoruz. Acının ifadesi olabilir mi?" dedi.

Öte yandan ilçeye götürülen cenazelerin yurt dışından gelecek akrabaların törene katılabilmeleri için yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Murat Kazım Aydın'ın da cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Bu arada hayatını kaybeden Haydar Ateş'in asker tıraşı olduğu ve kaza yapan araçla Adana'ya geldiği son anları cep telefonları tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

Adana'da dün meydana gelen kazada Elzem ve Haydar Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirmiş, 20 yaralı hastanelere kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Karataş, Adana, Güncel
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