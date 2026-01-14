Adana'da Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
Adana'da Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada

14.01.2026 10:02
Adana'da iki kadın, apartmanda sigara içerek ayakkabıları çaldı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da sigara içerek girdikleri apartmanda beğendikleri ayakkabıları çalan kadınlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen 2 kadın sigara içerek sitedeki bir binaya girdi. Katları gezen kadınlar, bir dairenin önündeki ayakkabıları fark etti. Kadınlar botları inceledikten sonra, beğendiğini alıp hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean an yansıdı.

"Tavırlarından hırsız oldukları belli"

Güvenlik amaçlı dairenin önüne kamera taktırdığını belirten Ali Köse," Bugün bildirim geldi telefonuma, bizim kapının önünden 2 kişi yukarıdan aşağı doğru iniyordu. Bir değişikti tavırları, belli yani hırsız oldukları. Sonradan bizim kapının önünde beklemeye başladılar, sigara falan var ağızlarında çok profesyoneller bu arada. Biri beklerken, diğeri botu gösterdi, aşağıdaki kişi etrafa bakıyordu. Botu alıp koltuğunun altına koydu, sonra diğer botu alıp inceledi. O kişi aşağı inerken büyük ihtimalle bir kişi daha vardı. Şikayetçi olduk" dedi. - ADANA

