Adana'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Adana
'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova
ilçesi Kurttepe
Caddesi'ndeki bir banka şubesinden çıkan Ali Taş
ile arkadaşı Salih Gökhan Kengel, 3 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Taş ile Kengel'i darbettikten sonra bacaklarından bıçakla yaraladı.
Taş ve Kengel, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis
ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan yaralılardan Taş'ın müteahhitlik yaptığı öğrenildi.