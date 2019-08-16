Son Dakika Haberleri: Adana'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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Adana'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

47 dakika önce

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Adana'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı, System.String[]
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Caddesi'ndeki bir banka şubesinden çıkan Ali Taş ile arkadaşı Salih Gökhan Kengel, 3 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Taş ile Kengel'i darbettikten sonra bacaklarından bıçakla yaraladı.
Taş ve Kengel, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan yaralılardan Taş'ın müteahhitlik yaptığı öğrenildi.
Kurttepe, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:43 Kaynak: AA
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