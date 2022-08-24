Alınan bilgiye göre, Ramazan A. (30) merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 'nde, yakınına ait binanın 3. katındaki balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Kaynak: AA

Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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