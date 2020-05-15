Adana'da bir mahalle 400 polisle 5 gün boyuncu uyuşturucu ablukasına alındı - Son Dakika

Adana'da bir mahalle 400 polisle 5 gün boyuncu uyuşturucu ablukasına alındı

Adana Emniyeti, sürekli uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine 400 polisle Çamlıbel mahallesini ablukaya alarak, 60 ayrı giriş çıkış noktasında narkotik köpeği eşliğinde denetim yaptı

ADANA - Adana Emniyeti, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları aldığı mahalleyi, 400 polisle 5 gün boyunca ablukaya alarak oluşturduğu 60 ayrı kontrol noktasında narkotik köpeği eşliğinde uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde uyuşturucu satıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Emniyet, aralarında özel harekat, çevik kuvvet, asayiş şube müdürlüğünde görevli yunus ekiplerinin de olduğu 400 polisle mahalleyi abluka altına alındı.

"Abluka 5 gün sürdü"

Mahalleye giriş çıkış sağlayan 60 ayrı noktaya yerleştirilen çevik kuvvet ve özel hareket polisleri, eller tetikte nöbet tutarken, narkotik polisleri de kurdukları kontrol noktalarında mahalleye giren bütün araç ve şahısları tek tek aradı. Yunus ekipleri de motosikletlerle sürekli sokaklarda devriye attı. Durdurulan araçlar, polisler tarafından didik didik arandı. Ayrıca hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı. Uyuşturucu saklanabilecek noktalarda da hassas burunlu narkotik köpeği ile de aramalar yapıldı. Polisin mahalledeki uyuşturucu ablukasının bu gece sona ermesi bekleniyor. Uygulama kapsamında binlerce araç ve şahsın sorgulandığı öğrenildi.