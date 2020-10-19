Adana'da bisiklet sürme etkiliği yapıldı - Son Dakika

Adana'da bisiklet sürme etkiliği yapıldı

19.10.2020 12:35
Adana'da bisiklet sürme etkiliği yapıldı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde spora teşvik amacıyla bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde spora teşvik amacıyla bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Kaymakam Emrah Akduman, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, Cumhuriyet Savcısı İsmail Şivka, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, ilçeden 10 kilometre mesafede Belemedik Tabiat Parkına kadar bisiklet gidip, döndü.

Akduman, vatandaşları sağlıklı yaşamaya ve spora teşvik etmek istediklerini belirtti.

Salgın döneminde özellikle öğrencilerin uzaktan eğitim için bilgisayar ve tablet başında olduklarını kaydeden Akduman, "Pozantı ilçemizin her bir köşesi cennet gibi, ilçemizin meşhur simgelerinden olan çınar ağaçları arasında Belemedik Tabiat Parkına doğru pedal çevirmek gerçekten mutluluk verici bir şey diye düşünüyorum. Tüm halkımızı doğa içerisinde spor yapmaya, yürüyüş ya da pedal çevirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bisiklet sürme etkiliği yapıldı - Son Dakika

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