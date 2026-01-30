Adana\'da Boşanma Aşamasındaki Eşin Evine Zarar Verdi

Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin evine zarar vermekten gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Ocak günü Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yıl önce dünyaevine giren Cevriye O. (32) ile O.O. (34) çiftinin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında taraflar ayrı evlerde yaşamaya başladı. Genç kadın, kocasından boşanmak için dava açsa da sonuç alamadı. O.O., karısı yokken geldiği evde klimayı, televizyonu, yatak odası ve mutfak dolabını parçaladı. Olay anında evde olan çiftin büyük çocuğu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Cevriye O.'nun ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA