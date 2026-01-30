Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Tehdit Altında - Son Dakika
Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Tehdit Altında

Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Tehdit Altında
30.01.2026 09:22
Cevriye O., boşanma aşamasındaki kocası tarafından tehdit edildi ve evdeki eşyaları parçaladı.

Adana'da boşanma aşamasındaki koca, ayrı yaşadığı eşi ve 4 çocuğunun kaldığı eve gelerek eşyaları parçalayıp tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken genç kadın, "Ölmek istemiyorum. Eşim beni sürekli dövüyordu ve çocuklarım bu ana şahit oluyordu. Elindeki hortumla, tencereyle, tavayla, sopayla her tarafımı morartıyordu" diyerek feryat etti.

Adana'da yaşayan Cevriye O. (32), 13 yıl önce O.O. (34) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Ancak çift arasında şiddetli geçimsizlik yaşanması üzerine 2022 yılında taraflar ayrı evlerde yaşamaya başladı. Genç kadın, kocasından boşanmak için dava açtı ancak bir türlü boşanamadılar. Geçtiğimiz 27 Ocak Salı günü ise O.O., boşanma aşamasındaki eşi evde olmadığı sırada eve gelip klimayı, televizyonu, yatak odası ve mutfak dolabını parçaladı. O sırada çiftin büyük çocukları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Eve geldiğinde eşyaların durumunu gören 4 çocuk annesi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

"Hortumla, tencereyle, tavayla, sopayla her tarafımı morartıyordu"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cevriye O, "Ben 13 yıllık evliyim ve 13 yıldır eşimle anlaşamıyoruz. 4 yıldır eşimden ayrı yaşıyordum ama son olarak eşim eve gelip eşyaları parçaladı. 'Ben sizi öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek tehditler savurdu. Eşim beni sürekli dövüyordu ve çocuklarım bu ana şahit oluyordu. Elindeki hortumla, tencereyle, tavayla, sopayla her tarafımı morartıyordu. Çocuk niye hastalandı, yemek niye geç kaldı gibi sebeplerle beni dövüyordu. Eşim oyun bağımlısı. Oyun oynarken ben veya çocuklarım ses çıkarttığında 'Oyundaki arkadaşlarım rahatsız oluyor' diyerek bizi döverdi" dedi.

"Neden sürekli kadınlar ölüyor"

'Ölmekten korkuyorum' diyerek yardım isteyen genç kadın, daha sonra şunları söyledi:

"Çoğu kadın böyle öldü. Biz de ölmek istemiyoruz, ben ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra çocuklarım ne yapacak. Şu anda eşim annesinde kalıyor. Bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum, neden biz ölelim ki. Neden sürekli kadınlar ölüyor, neden bunlar sürekli kadınların başına geliyor, anne olduğumuz için mi? Doğurgan olduğumuz için mi bunlar başımıza geliyor. Erkek olsaydık bunu yapmazdı, gücü bana yetmezdi, gücü yettiğine yapıyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çocuk, Adana, Son Dakika

