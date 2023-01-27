Adana'da "bozuk alkolmetre mağduru" sürücü, hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika
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Adana'da "bozuk alkolmetre mağduru" sürücü, hukuk mücadelesini kazandı

27.01.2023 14:19
Adana'da "bozuk alkolmetre mağduru" sürücü, hukuk mücadelesini kazandı

Adana'da bozuk alkolmetre nedeniyle alkollü çıkması üzerine para cezası yazılan ve ehliyetine el konulan üniversite öğrencisi, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Adana'da bozuk alkolmetre nedeniyle alkollü çıkması üzerine para cezası yazılan ve ehliyetine el konulan üniversite öğrencisi, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Geçen yıl Temmuz ayında merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda aracıyla trafik denetimine giren M.Y, 1,53 promil alkollü çıkması ve ehliyetine el konulmasıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.

Avukatı aracılığıyla Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz başvurusunda bulunan M.Y, alkollü olmadığını, 1339 liralık cezanın haksız yazıldığını, hastanedeki kan testinde 0,02 promil alkol tespit edildiğini belirtti.

İtirazı değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği sürücü M.Y'yi haklı bularak ehliyetin teslim edilmesine ve 1339 liralık cezanın iptaline karar verdi.

M.Y, bozuk alkolmetreden kaynaklı yaşadığı mağduriyet nedeniyle Adana İl Emniyet Müdürlüğü hakkında da manevi tazminat davası açtı.

Adana 16. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen davada, İl Emniyet Müdürlüğünün sürücü M.Y'ye 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kaynak: AA
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