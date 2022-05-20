Adana'da çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı

20.05.2022 03:02
Adana'da çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı

Adana'da üzerinde kontak anahtarı unutulan ticari taksiyi çaldığı önü sürülen kişi, polisle girdiği kovalamacada kaza yapınca yakalandı.

Adana'da üzerinde kontak anahtarı unutulan ticari taksiyi çaldığı önü sürülen kişi, polisle girdiği kovalamacada kaza yapınca yakalandı.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Erhan Z. iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kendisini darbeden şüphelilerin bıçak çektiğini gören Erhan Z. bir durakta anahtarı üzerinde unutulan taksiye binip kaçmaya başladı.

Taksinin şoförü aracını durakta bulamayınca polise haber verdi.

Aracın, merkez Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, Yeşilyurt Mahallesi'nde aracın bir apartmanın duvarına çarpması üzerine yakalandı.

Kazadan hafif yaralanan şüpheli Erhan Z. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin tedaviden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.

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Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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