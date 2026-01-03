Adana'da Çekici Alev Aldı - Son Dakika
Adana'da Çekici Alev Aldı

03.01.2026 01:49
Pozantı'da seyir halindeki çekici alev aldı, itfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki çekici, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü. Yangın nedeniyle çekici, kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Pozantı, Olaylar, Güncel, Adana, Son Dakika

