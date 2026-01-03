Adana\'da Çekici Alev Aldı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki çekici, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü. Yangın nedeniyle çekici, kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.