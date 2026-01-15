Adana'da Cinnet: Baba İki Çocuğunu Öldürdü, Sonra İntihar Etti - Son Dakika
Adana'da Cinnet: Baba İki Çocuğunu Öldürdü, Sonra İntihar Etti

Adana\'da Cinnet: Baba İki Çocuğunu Öldürdü, Sonra İntihar Etti
15.01.2026 21:15
Adana'da tartışma sonrası cinnet geçiren baba, iki çocuğunu öldürüp intihar etti. Soruşturma sürüyor.

Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçiren bir kişi, 2 çocuğunu öldürüp aynı tabanca ile yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
