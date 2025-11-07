Adana'da Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi İçin Eğitim Düzenlendi

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Sağlık Aracıları Modeli – Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Projesi" kapsamında Sağlık Aracıları Kapasite Güçlenme Eğitimi, 3–5 Kasım 2025 tarihleri arasında Adana'da Sucuzade Mahallesi'nde yer alan Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkez'inde gerçekleştirildi.

Eğitime, toplam 32 sağlık aracısı katıldı. Üç gün süren programda, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin (ÇYEZE) önlenmesine yönelik sağlık, psikoloji ve hukuk temelli oturumlar düzenlendi.

Eğitim, UNFPA danışmanları Uzm. Psk. Zehra Tosun, Dr. Müge Tellioğlu ve Av. Seda Akço Bilen tarafından yürütüldü. Katılımcılara çocuk yaşta evliliklerin nedenleri, sonuçları, toplumsal etkileri, önleme ve müdahale yöntemleri, üreme ve cinsel sağlık, yasal çerçeve ve çocuk koruma mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı oturumlarda, sağlık aracılarının sahada kullanabilecekleri iletişim, yönlendirme ve farkındalık çalışması yöntemleri paylaşıldı. Bu eğitim, çocuk yaşta evliliklerle mücadelede yerel düzeyde çalışan sağlık aracılarının bilgi, farkındalık ve uygulama becerilerini artıran kapsamlı bir kapasite geliştirme faaliyeti oldu. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Eğitimin ardından düzenlenen Proje Değerlendirme Toplantısı'nda, saha uygulama planı, kurumlar arası iş birliği, motivasyon ve destek mekanizmaları ile izleme-değerlendirme süreçleri ele alındı.