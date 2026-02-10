Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı - Son Dakika
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

10.02.2026 13:20
Adana'da "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine eski çalıştığı yerde 4 kişiyi tabancayla vuran şüpheli polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bölgeye sevk edilen özel harekat timlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle eski çalıştığı yerde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Cinnet getirdim, hedef gözetmeksizin ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 7 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre Ü.A. (26), arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı.

SİLAHINI ÇEKİP 4 KİŞİYİ VURDU

Dedikoduların devam etmesi üzerine bugün silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin ardından taburcu oldukları belirtildi.

İŞ YERİNİN ÇATISINA ÇIKIP DİRENDİ

Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"BİR AN CİNNET GETİRDİM"

Şüpheli ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim. Bir an cinnet getirdim ve bilincimi kaybettim. Sonrasında hedef gözetmeden ateş açtım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

