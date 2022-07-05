Adana'da dehşet! Annesi tarafından odaya kilitlenen zanlı, hasmını balkondan nişan alarak katletti - Son Dakika
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Adana'da dehşet! Annesi tarafından odaya kilitlenen zanlı, hasmını balkondan nişan alarak katletti

05.07.2022 11:36

Adana'nın Seyhan ilçesinde Lokman Demirezer isimli bir kişi, kavga ettiği komşusu Ahmet Pekyen'e zarar vermemesi için annesi tarafından odaya kilitlendi. Pekyen'e saldırı düzenlemeyi kafasına koyan Demirezer, balkondan av tüfeğiyle nişan alarak husumetlisini öldürdü. Zanlı Demirezer'in alt komşuları Pekyen ailesinin balkonuna çöp attığı ve baba Ahmet Pekyen'in kafasına tükürdüğü için kavganın başladığı iddia edildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen'in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer'in tartışma sırasında 'Sizi öldüreceğim' diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

Annesi kavga etmesin diye odaya kilitledi! O da husumetlisini balkondan nişan alarak öldürdü

İŞTEN DÖNÜŞ SAATİNE GÖRE BEKLEMEYE GEÇMİŞ

Dün saat 07.00 sıralarında yeniden balkona çıkan Demirezer, elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti. Bu sırada Demirezer, evdeki ruhsatlı av tüfeğiyle balkondan ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Ahmet Pekyen'in omuz ve boynuna isabet etti. Ağır yaralanan Pekyen, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Lokman Demirezer'i, evinde, olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına aldı.

Annesi kavga etmesin diye odaya kilitledi! O da husumetlisini balkondan nişan alarak öldürdü

"BİR GÜN ÖNCE KÜFÜR ETTİ, KAFAMA TAKTIM"

Emniyete götürülen Lokman Demirezer'in, sabah saatlerinde komşularıyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesi N.D.'nin ise yeni bir kavganın yaşanmaması için evin kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Bosna Hersek'te Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğu, denklik başvurusu yaptığı belirtilen Demirezer ifadesinde, "Olaydan bir gün önce çıkan kavgada bana küfrettiler. Gece boyunca bunu kafama taktım. Sabah konuşmak için aşağı inecektim ancak annem kapıyı kilitledi. Tüfekle balkona çıkınca Ahmet'i görüp, ateş ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Demirezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesi kavga etmesin diye odaya kilitledi! O da husumetlisini balkondan nişan alarak öldürdü
Annesi kavga etmesin diye odaya kilitledi! O da husumetlisini balkondan nişan alarak öldürdü
Annesi kavga etmesin diye odaya kilitledi! O da husumetlisini balkondan nişan alarak öldürdü
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'Masal Park'ta çocuklar masal kahramanlarıyla iç içe oynama fırsatı buluyor 'Masal Park'ta çocuklar masal kahramanlarıyla iç içe oynama fırsatı buluyor Son dakika haberi... 'KAVGA ETMESİN' DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİNCE BALKONDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ Son dakika haberi... 'KAVGA ETMESİN' DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİNCE BALKONDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da dehşet! Annesi tarafından odaya kilitlenen zanlı, hasmını balkondan nişan alarak katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da dehşet! Annesi tarafından odaya kilitlenen zanlı, hasmını balkondan nişan alarak katletti - Son Dakika
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