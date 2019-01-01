Son Dakika Haberleri: Adana'da Eğitim-Bir-Sen Teşkilat Buluşması

Adana'da Eğitim-Bir-Sen Teşkilat Buluşması

18 dakika önce

Eğitim-Bir-Sen teşkilat buluşması Adana'da gerçekleştirildi.

Adana'da Eğitim-Bir-Sen Teşkilat Buluşması, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen teşkilat buluşması Adana'da gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen Teşkilat buluşması Adana'da büyük bir katılımla Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelir vergisinde hem matrah oyunu hem de ücretlilerin maaşlarından daha fazla gelir vergisi tahsil etme huyu devam etmektedir" diyerek, "Yüzde 15 ve yüzde 20'lik vergi dilimlerinin matrahlarında, yüzde 27 ve yüzde 35'lik vergi dilimlerinin matrahlarından daha az artış yapılması da, tüm dilimlerdeki matrah artış oranlarının yeniden değerleme oranından daha düşük tutulması da hem vergide adaletin hem de sosyal adaletin gözetilmediğini gösteriyor. Yüzde 20'lik dilimdeki matrah artışının yeniden değerleme oranından 6,09 puan düşük düzeyde yapılması, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ücretlilerinin yılın daha erken dönemlerinde üçüncü vergi diliminden vergi ödemesi gibi kabul edilemez bir hedefin varlığına işaret ediyor" diye konuştu.

Vergi dairelerinin girişindeki levhalarda "Vergilendirilmiş, kazanç kutsaldır" yazısını örnek gösteren Yalçın, "Kamu görevlilerinin bordrolarında 'Bu kamu görevlisinin maaşı, gelir vergisi nedeniyle azalmaya tutsaktır' cümlesinin ilave edilmesi gerekiyor. Ekonomik dalgalanmanın, enflasyon bazlı olumsuz etkilerin giderilmesi noktasında finans ve sermaye kesimine, reel sektöre omuz veren, el uzatan anlayışın kamu görevlilerine gelir vergisi üzerinden omuz atması ve kamu görevlilerinin maaşlarına el uzatması kabul edilebilir değildir" dedi.

"Biz Memur-Sen olarak ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli ya da matrahlar bunu sağlayacak şekilde yükseltilmeli talebini ifade etmiştik" diyen Yalçın, "Bugüne kadar ortaya çıkan tablo göstermiştir ki, gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Ücretlilerin diğer gelir gruplarına göre farklı matrahla ilişkilendirilmesi noktasında yüzde 27 ve yüzde 35'lik dilimlerde yapılan uygulamanın artık yüzde 15'lik dilimde esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen teşkilat buluşması programı kürsüde toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:59 Kaynak: İHA

Adana, Eğitim Bir Sen, Güncel
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