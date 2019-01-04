Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem
34 dakika önce
ADANA merkez ve Kozan ilçesinde 03.46 ile 08.11 saatleri arasında en büyüğü 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 6 deprem meydana geldi.
ADANA merkez ve Kozan
ilçesinde 03.46 ile 08.11 saatleri arasında en büyüğü 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 6 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adana
merkez ve Kozan ilçesinde meydana gelen depremlerin ilki saat 03.46'da 2.9 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından saat 03.48'de 1.5, saat 04.32'de 2.6, saat 04.40'da 1.8, saat 08.10'da 3.7, saat 08.11'de ise 1.8 büyüklüğünde depremler oldu.
Adana'nın İmamoğlu
ve Sumbas
ilçeleri ile Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinden de hissedilen depremler herhangi bir hasara yol açmadı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: DHA
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