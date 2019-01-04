Son Dakika Haberleri: Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem

Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem

34 dakika önce

ADANA merkez ve Kozan ilçesinde 03.46 ile 08.11 saatleri arasında en büyüğü 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 6 deprem meydana geldi.

Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem, System.String[]
ADANA merkez ve Kozan ilçesinde 03.46 ile 08.11 saatleri arasında en büyüğü 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 6 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adana merkez ve Kozan ilçesinde meydana gelen depremlerin ilki saat 03.46'da 2.9 büyüklüğünde meydana geldi.  Ardından saat 03.48'de 1.5, saat 04.32'de 2.6, saat 04.40'da 1.8, saat 08.10'da 3.7, saat 08.11'de ise 1.8 büyüklüğünde depremler oldu.

Adana'nın İmamoğlu ve Sumbas ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden de hissedilen depremler herhangi bir hasara yol açmadı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel
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