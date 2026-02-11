Adana'da Eşe Ölümle Tehdit: 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Eşe Ölümle Tehdit: 15 Yıl Hapis Cezası

11.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir'de H.T., eşini bıçakla ağır yaraladığı için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.T. ve müşteki eşi L.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 28 Mart 2025'te Doğankent Mahallesi'nde sanık H.T'nin evde tartışma yaşadığı eşi L.T'yi bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.

Doktor raporuna göre müştekinin hayati tehlike geçirecek nitelikte yaralandığını bildiren savcı, H.T'nin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

H.T. savunmasında, olay günü otelde bulunduğunu iddia ederek, "Biz zaten boşanmaya karar vermiştik, ayrı yaşıyorduk. Kendisi sürekli beni şikayet ediyordu. Oğlumun kırık olan telefonunu tamire götürdüğümde dahi hırsız olduğum iddiasıyla beni şikayet etmiştir. Olay günü evde değildi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki L.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Boşanma davası açtım. Olay günü tartıştık, bana vururken küfürlü sözler ediyordu. Kendi kendime zarar verecek halim yok. Bana saldıran, beni yaralayan kişi sanıktır. Hatta sonradan evimizin yanındaki fırın ve çay ocağında bulunan gençler olay günü benim bağırmamı duymuştur. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."

Mahkeme heyeti "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Eşe Ölümle Tehdit: 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:52:52. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Eşe Ölümle Tehdit: 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.