Adana'da Eşi Bıçaklayan Adam Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Eşi Bıçaklayan Adam Tutuklandı

Adana\'da Eşi Bıçaklayan Adam Tutuklandı
05.02.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şevket Alver, eşini bıçakladıktan sonra pişman olduğunu söyledi, tutuklandı.

ADANA'da eşi Kadriye Alver'i (39) bıçakladıktan sonra cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan Şevket Alver (53), emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Alver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. 3 çocuğunu okula gönderen kargo işçisi Şevket Alver ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Şevket Alver, eşini defalarca bıçakladı. Ailenin alt kattaki dairede oturan akrabaları gürültü seslerini duyunca yukarı çıktı. Şevket Alver'in, eşinin cesedi başında ağladığını gören akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Şevket Alver'i gözaltına aldı. Alver'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emniyette ifadesi alınan Şevket Alver, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini belirterek, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Alver, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Eşi Bıçaklayan Adam Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:22:35. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Eşi Bıçaklayan Adam Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.