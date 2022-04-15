Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

15.04.2022 09:58
Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, yatak odasında narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirdikleri aramada kıyafet dolabına gizlenmiş 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Polis, ikametteki Savaş B'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin yakalanması ve evdeki uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

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Uyuşturucu, Seyhan, Esrar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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