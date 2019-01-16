Son Dakika Haberleri: Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı

1 saat önce

ADANA'da gece yarısı etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklarda taşkınlar oluşurken, kentin farklı noktalarında müstakil evleri de su bastı.

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı, System.String[]
ADANA'da gece yarısı etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklarda taşkınlar oluşurken, kentin farklı noktalarında müstakil evleri de su bastı. Taşkınların olduğu yollarda, araçlar suda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, gece yarısı yerini sağanak yağışa bıraktı. En çok merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde taşkınlara neden olan sağanak yağış, Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın oluşan yollarda suda mahsur kalan araçların yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri koştu. Caddeleri ve sokakları kaplayan su, evlerde de baskınlara yol açtı. Bazı vatandaşlar, evlerine dolay suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlatı. İtfaiye ve ASKİ ekipleri, teyakkuz halinde gelen ihbarları değerlendirmeye devam ederken, sağanak yağış da yer yer etkisini sürdürüyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

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